Concert Musicâme France à Corbel : Bach, Vivaldi, Mozart, Caccini, Cantemir, Saint-Saëns Eglise Saint-Jean Baptiste Corbel Jeudi 23 avril, 18h00 Participation libre

Venez vivre un concert exceptionnel avec l’Ensemble Musicâme France à l’église Saint-Jean-Baptiste de Corbel : musique classique, artistes internationaux et soirée inoubliable.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la charmante église de Saint-Jean Baptiste de Corbel pour vivre un concert de musique classique exceptionnel organisé par l’APVECA. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

Programme:

* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en ré mineur

* A. Vivaldi : Concerto pour piccolo en ut majeur

* G. Caccini : Ave Maria

* W. A. Mozart : Symphonie n°40 – 1er mouvement

* A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’Été – Final

* J. S. Bach : Suite pour flûte en si mineur – Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie

* D. Cantemir : Peşrev Buselik (musique classique ottomane)

* C. Saint-Saëns : Introduction et Rondo capriccioso

Artistes :Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo; Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T19:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-corbel/

Eglise Saint-Jean Baptiste 73160 Corbel Corbel 73160 Savoie



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