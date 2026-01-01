CONCERT MUSICÂME TOULOUSE CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse
CONCERT MUSICÂME TOULOUSE CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse vendredi 30 janvier 2026.
CONCERT MUSICÂME TOULOUSE
CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 Rue Sainte-Anne Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:15:00
2026-01-30
Venez découvrir Musicâme France dans la magnifique chapelle Sainte-Anne pour vivre un concert de musique classique exceptionnel.
Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’ensemble vous fera vivre une soirée unique et inoubliable. Artistes Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Jean Louis Constant, 2nd violon Clara Danchin ; Alto Domingo Mujica ; Violoncelle Gaël Seydoux
Programme:
G. Rossini Guillaume Tell Ouverture
J. Strauss II Le Beau Danube bleu
P.I. Tchaïkovsky “Casse-noisette” La valse des fleurs
G.P. Telemann Concerto pour Alto en Sol, Allegro
P. Sarasate Zapateado
J. Ibert Concerto pour Flûte, Allegro scherzando
A. Dvořák Danse slave n°2
A. Thomas (Taffanel) Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon
D.A. Genin Carnaval de Venise, Thème & variations
A. Vivaldi Les Quatre Saisons Concerto en Fa min “Été”
J. Strauss La marche de Radetzky .
English :
Come and discover Musicâme France in the magnificent Chapelle Sainte-Anne for an exceptional classical music concert.
