CONCERT MUSICÂME TOULOUSE CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse

CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 Rue Sainte-Anne Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:15:00

2026-01-30

Venez découvrir Musicâme France dans la magnifique chapelle Sainte-Anne pour vivre un concert de musique classique exceptionnel.

Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’ensemble vous fera vivre une soirée unique et inoubliable. Artistes Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Jean Louis Constant, 2nd violon Clara Danchin ; Alto Domingo Mujica ; Violoncelle Gaël Seydoux

Programme:

G. Rossini Guillaume Tell Ouverture

J. Strauss II Le Beau Danube bleu

P.I. Tchaïkovsky “Casse-noisette” La valse des fleurs

G.P. Telemann Concerto pour Alto en Sol, Allegro

P. Sarasate Zapateado

J. Ibert Concerto pour Flûte, Allegro scherzando

A. Dvořák Danse slave n°2

A. Thomas (Taffanel) Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon

D.A. Genin Carnaval de Venise, Thème & variations

A. Vivaldi Les Quatre Saisons Concerto en Fa min “Été”

J. Strauss La marche de Radetzky .

Come and discover Musicâme France in the magnificent Chapelle Sainte-Anne for an exceptional classical music concert.

