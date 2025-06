Concert MusicaVillers – Villers-lès-Nancy 21 juin 2025 15:00

Meurthe-et-Moselle

Concert MusicaVillers 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

L’orchestre de MusicaVillers est composé d’une vingtaine de musiciens (cordes, vents, pianos). Il réunit des instrumentistes amateurs de tous âges. Le répertoire proposé cette année est éclectique et comprendra des Spirituals, des pièces de Leroy Anderson, du groupe Abba, de Tchaikowsky et quelques surprises.

A noter une première partie proposée en formation de musique de chambre.Tout public

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

The MusicaVillers orchestra is made up of some twenty musicians (strings, winds, pianos). It brings together amateur instrumentalists of all ages. This year’s eclectic repertoire includes Spirituals, pieces by Leroy Anderson, Abba, Tchaikowsky and a few surprises.

The first part will be performed by a chamber music ensemble.

German :

Das Orchester von MusicaVillers besteht aus etwa 20 Musikern (Streicher, Bläser, Pianisten). Es vereint Amateurinstrumentalisten aller Altersgruppen. Das in diesem Jahr angebotene Repertoire ist eklektisch und umfasst Spirituals, Stücke von Leroy Anderson, der Gruppe Abba, von Tschaikowsky und einige Überraschungen.

Besonders hervorzuheben ist ein erster Teil, der in Kammermusikbesetzung angeboten wird.

Italiano :

L’orchestra MusicaVillers è composta da una ventina di musicisti (archi, fiati, pianoforti). Riunisce strumentisti dilettanti di tutte le età. Il repertorio eclettico di quest’anno comprende Spirituals, brani di Leroy Anderson, Abba, Tchaikowsky e qualche sorpresa.

La prima parte sarà eseguita da un ensemble di musica da camera.

Espanol :

La orquesta MusicaVillers está formada por una veintena de músicos (cuerdas, vientos, pianos). Reúne a instrumentistas aficionados de todas las edades. El ecléctico repertorio de este año incluye espirituales, piezas de Leroy Anderson, Abba, Tchaikowsky y algunas sorpresas.

La primera parte será interpretada por un conjunto de música de cámara.

