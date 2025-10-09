Concert Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs | Karen Wenvl (Chili) • Clara Diez Márquez (Espagne) Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré

La saison Musiciens d’ici, Musiques d’ailleurs est de retour !

Premier rendez-vous de la saison Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs avec Karen Wenvl et Clara Diez Márquez.

Le Jeudi 9 octobre 2025 à 19h30

À travers cette programmation, la Maison des Cultures du Monde souhaite montrer l’extrême richesse des musiques traditionnelles et faire connaître des maîtres reconnus dans leurs pratiques.

Première partie

Karen Wenvl (Chili) • chant et percussions mapuches

À travers sa musique et ses enseignements, Karen Wenvl se consacre à la transmission de la culture mapuche du Chili, utilisant notamment le kultrun (tambour cérémonial), les wadas (hochets) ou le trompe (guimbarde), qui sont porteurs d’une signification culturelle et spirituelle profonde.

Durée 40 minutes

Deuxième partie

Clara Diez Márquez (Espagne) • chant et percussions d’Asturie

Née dans les montagnes d’Asturie, Clara Diez Márquez perpétue les pratiques vocales de sa terre natale chants de mariage, de travail, à danser, accompagné de panderetas (tambourins). Une mémoire chantée en asturien, portée par la tradition qui la fait vivre.

Durée 40 minutes

Organisé par la Maison des Cultures du Monde. L’événement aura lieu au Centre Culturel Jacques Duhamel (Salle Mozart) à Vitré.

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8€ | Gratuit pour les -12 ans. .

Centre Culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 82 90

