Concert Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs | Zsuzsanna Varkonyi • Csaba Palotai (Transylvanie) Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré

Concert Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs | Zsuzsanna Varkonyi • Csaba Palotai (Transylvanie) Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré jeudi 4 décembre 2025.

Concert Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs | Zsuzsanna Varkonyi • Csaba Palotai (Transylvanie)

Centre Culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-04 19:30:00

2025-12-04

La saison Musiciens d’ici, Musiques d’ailleurs est de retour !

À travers cette programmation, la Maison des Cultures du Monde souhaite montrer l’extrême richesse des musiques traditionnelles et faire connaître des maîtres reconnus dans leurs pratiques.

Jeudi 4 décembre 2025 à 19h30

Zsuzsanna Varkonyi • chant, accordéon et Csaba Palotai • guitare électrique (Transylvanie)

Les traditions musicales de Transylvanie sont connues dans le monde entier grâce aux œuvres de Liszt, Bartók ou Kodály. Béla Bartók s’est notamment consacré à l’enregistrement et à la transcription des airs et chants populaires dans les villages de la région. Ses compositions portent profondément l’empreinte de cette richesse sonore collectée sur le terrain. Répertoires hongrois, roumains, bulgares résonnent ici comme un hommage aux paysans, aux musiciens et aux collecteurs qui ont rendu possible la transmission de cette musique à travers les siècles.

Organisé par la Maison des Cultures du Monde. L’événement aura lieu au Centre Culturel Jacques Duhamel (Salle Mozart) à Vitré.

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8€ | Gratuit pour les -12 ans. .

Centre Culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 82 90

