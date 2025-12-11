Concert Musicosplays Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Concert Musicosplays

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

2026-01-17 20:30:00

Venez profiter d’un super concert le samedi 17 janvier à Ancenis-Saint-Géréon par l’orchestre d’harmonie.

De la musique de film, des mangas, des animés…

Venez profiter d’un super concert mais pas que !

L’association Ancenis BD vous proposera une magnifique exposition, des espaces de jeux, des animations.

Réservez dès à présent vos places. .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 97 79 68 harmonie.ancenis@gmail.com

English :

Come and enjoy a great concert on Saturday January 17 in Ancenis-Saint-Géréon by the wind band.

