Concert Musicosplays Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Concert Musicosplays Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon samedi 17 janvier 2026.
Concert Musicosplays
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez profiter d’un super concert le samedi 17 janvier à Ancenis-Saint-Géréon par l’orchestre d’harmonie.
De la musique de film, des mangas, des animés…
Venez profiter d’un super concert mais pas que !
L’association Ancenis BD vous proposera une magnifique exposition, des espaces de jeux, des animations.
Réservez dès à présent vos places. .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 97 79 68 harmonie.ancenis@gmail.com
English :
Come and enjoy a great concert on Saturday January 17 in Ancenis-Saint-Géréon by the wind band.
L’événement Concert Musicosplays Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-12-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis