Concert musique africaine contemporaine Djiko’n’Co Le Plancher des Vaches Agen

Concert musique africaine contemporaine Djiko’n’Co

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Djiko’n’co L’âme du Tchad en fusion musicale ! Préparez-vous à voyager sans quitter votre table. Djiko’n’co, c’est une immersion dans une musique vivante et vibrante, mêlant rythmes africains, groove envoûtant et énergie communicative.

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English : Concert musique africaine contemporaine Djiko’n’Co

Djiko?n?co: the soul of Chad in musical fusion! Get ready to travel without leaving your table. Djiko?n?co immerses you in lively, vibrant music, blending African rhythms, bewitching grooves and infectious energy.

German : Concert musique africaine contemporaine Djiko’n’Co

Djiko?n?co: Die Seele des Tschad in musikalischer Fusion! Bereiten Sie sich auf eine Reise vor, ohne Ihren Tisch zu verlassen. Djiko?n?co, das ist ein Eintauchen in eine lebendige und vibrierende Musik, die afrikanische Rhythmen, einen betörenden Groove und ansteckende Energie miteinander verbindet.

Italiano :

Djiko?n?co: l’anima del Ciad nella fusione musicale! Preparatevi a viaggiare senza lasciare il vostro tavolo. Djiko?n?co vi immerge in una musica vivace e vibrante, fondendo ritmi africani, groove ammalianti ed energia contagiosa.

Espanol : Concert musique africaine contemporaine Djiko’n’Co

Djiko?n?co: ¡el alma del Chad en fusión musical! Prepárese para viajar sin levantarse de la mesa. Djiko?n?co te sumerge en una música viva y vibrante, que mezcla ritmos africanos, grooves hechizantes y una energía contagiosa.

