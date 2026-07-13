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AGENDA · La Feuillée

Concert Musique au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée La Feuillée

dimanche 2 août 2026 · La Feuillée

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église St Jean-Baptiste
Ville
29690 La Feuillée
Département
Finistère
Tarif

La Feuillée

Concert Musique au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée

Église St Jean-Baptiste La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Musique au Coeur des Monts d’Arrée vous propose un concert Le Chant des Moulins ou Scènes de la vie d’un jeune dilettante à l’église St Jean-Baptiste à 18h.
Une traversée musicale et théâtrale qui vous conduira jusqu’aux sources du Danube en compagnie de Eichendorff, Schubert, Bach, Mozart, Haydn, J Strauss, Saint-Saens, Rossini, Chamisso…

Camille CHAPRON, soprano Laura ALEXANDER, violon Jocelyne DOVILLEZ, clavecin
Alexander SPRENG, violoncelle Corentin CAUSSIN, théorbe et guitare Marc CHAPRON, basse
Mathias CHARLIER, comédien Bernard CHAPRON, flûte

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié qui vous permettra d’échanger avec les artistes.

Renseignements et inscription au 06 17 44 16 01 ou https://musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques   .

Église St Jean-Baptiste La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01 

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English :

L’événement Concert Musique au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-07-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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