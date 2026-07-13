Informations pratiques

La Feuillée

Concert Musique au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée

Église St Jean-Baptiste La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Musique au Coeur des Monts d’Arrée vous propose un concert Le Chant des Moulins ou Scènes de la vie d’un jeune dilettante à l’église St Jean-Baptiste à 18h.

Une traversée musicale et théâtrale qui vous conduira jusqu’aux sources du Danube en compagnie de Eichendorff, Schubert, Bach, Mozart, Haydn, J Strauss, Saint-Saens, Rossini, Chamisso…

Camille CHAPRON, soprano Laura ALEXANDER, violon Jocelyne DOVILLEZ, clavecin

Alexander SPRENG, violoncelle Corentin CAUSSIN, théorbe et guitare Marc CHAPRON, basse

Mathias CHARLIER, comédien Bernard CHAPRON, flûte

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié qui vous permettra d’échanger avec les artistes.

Renseignements et inscription au 06 17 44 16 01 ou https://musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .

Église St Jean-Baptiste La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Musique au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-07-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ