concert Musique au féminin Dole
concert Musique au féminin Dole mardi 25 novembre 2025.
concert Musique au féminin
3 Avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25
concert programmé par le Conservatoire de musique du Grand Dole dans le cadre de la saison des Auditeurs du Soir
oeuvres de Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Mel Bonis, …
musiciens violon, Géraldine Gaumiot violoncelle, Églantine Chaffin piano, Franck Bonfiglioli .
3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
English : concert Musique au féminin
German : concert Musique au féminin
Italiano :
Espanol :
L’événement concert Musique au féminin Dole a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE