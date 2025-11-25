concert Musique au féminin Dole

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

3 Avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00

2025-11-25

concert programmé par le Conservatoire de musique du Grand Dole dans le cadre de la saison des Auditeurs du Soir
oeuvres de Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Mel Bonis, …
musiciens violon, Géraldine Gaumiot violoncelle, Églantine Chaffin piano, Franck Bonfiglioli   .

3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45  crdmd@grand-dole.fr

