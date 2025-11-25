concert Musique au féminin

3 Avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

concert programmé par le Conservatoire de musique du Grand Dole dans le cadre de la saison des Auditeurs du Soir

oeuvres de Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Mel Bonis, …

musiciens violon, Géraldine Gaumiot violoncelle, Églantine Chaffin piano, Franck Bonfiglioli .

3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

English : concert Musique au féminin

German : concert Musique au féminin

Italiano :

Espanol :

L’événement concert Musique au féminin Dole a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE