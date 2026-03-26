Concert musique baroque à Arçais

79210 Place de l’Église Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le programme de ce concert dont le titre est Passion et Résurrection , est très riche.

Une première partie évoque la Passion et les souffrances du Christ avec

– une méditation pour le Carême de Charpentier

– le Reniement de Saint Pierre de Charpentier

– 3 cantates des Membra Jesu Nostri de Buxtehude

Une pièce centrale autour de la Résurrection

– Christ lag de Scheidt

La dernière partie se compose de pièces gaies

– Wie lieblich de Hammerschmidt

– Duo Seraphim de Catherina Assandra

– Laudate pueri de Monteverdi

Pour finir Buccinate de Giovanni Croce.

Comme les autres années, alternances de pièces pour solistes et pour tutti. Une particularité, deux morceaux pour double choeur Scheidt et Croce.

Les amoureux de la musique baroque seront comblés et celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, auront un régal pour les oreilles comme pour les yeux. .

79210 Place de l’Église Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 23 29 89

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English : Concert musique baroque à Arçais

L’événement Concert musique baroque à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Niort Marais Poitevin