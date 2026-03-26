Concert musique baroque à Arçais Arçais
Concert musique baroque à Arçais Arçais dimanche 19 avril 2026.
Concert musique baroque à Arçais
79210 Place de l’Église Arçais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le programme de ce concert dont le titre est Passion et Résurrection , est très riche.
Une première partie évoque la Passion et les souffrances du Christ avec
– une méditation pour le Carême de Charpentier
– le Reniement de Saint Pierre de Charpentier
– 3 cantates des Membra Jesu Nostri de Buxtehude
Une pièce centrale autour de la Résurrection
– Christ lag de Scheidt
La dernière partie se compose de pièces gaies
– Wie lieblich de Hammerschmidt
– Duo Seraphim de Catherina Assandra
– Laudate pueri de Monteverdi
Pour finir Buccinate de Giovanni Croce.
Comme les autres années, alternances de pièces pour solistes et pour tutti. Une particularité, deux morceaux pour double choeur Scheidt et Croce.
Les amoureux de la musique baroque seront comblés et celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, auront un régal pour les oreilles comme pour les yeux. .
79210 Place de l’Église Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 23 29 89
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English : Concert musique baroque à Arçais
L’événement Concert musique baroque à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Niort Marais Poitevin
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