Concert musique baroque à Gourdon Gourdon
Concert musique baroque à Gourdon Gourdon samedi 23 mai 2026.
Gourdon
Concert musique baroque à Gourdon
Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Deux chanteuses mezzo sopranos, un guitariste et un violoncelliste composent l'Ensemble Giocoso et vous embarquent pour dans un voyage plein d'émotions
Deux chanteuses mezzo sopranos, un guitariste et un violoncelliste composent l'Ensemble Giocoso et vous embarquent pour dans un voyage plein d'émotions. Cette musique est étrangement moderne et accessible dans son exploration des sentiments humains. De Haendel à Monteverdi, en passant par Couperin et Pergolèse, de l'air d'opéra au chant sacré, elle touche nos coeurs.
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Gourdon 46300 Lot Occitanie contact@cac-gourdon.com
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English :
Two mezzo sopranos, a guitarist and a cellist make up the Giocoso Ensemble and take you on an emotional journey
L’événement Concert musique baroque à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Gourdon
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