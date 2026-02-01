Concert Musique Baroque Charpentier et Du Mont Salle de l’Oratoire La Rochelle
Concert Musique Baroque Charpentier et Du Mont
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Ce concert propose un programme représentatif de la musique dite du Grand Siècle telle qu’elle se pratiquait sous le règne de Louis XIV avec deux des compositeurs emblématiques de cette époque.
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine coream2@wanadoo.fr
This concert features a program representative of Grand Siècle music as it was practiced during the reign of Louis XIV, with two of the era’s most emblematic composers.
