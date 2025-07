Concert musique baroque Ensemble Praeludium Place de l’Église Plouguerneau

Concert musique baroque Ensemble Praeludium Place de l’Église Plouguerneau vendredi 11 juillet 2025.

Concert musique baroque Ensemble Praeludium

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 20:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Ce bouquet musical est composé de pièces aux harmonies colorées, nous faisant voyager en Italie et en Allemagne du XVII et XVIII siècle. Ces grands compositeurs, brillants interprètes, improvisateurs et virtuoses, parfois peu connus aujourd’hui, nous laissent entendre à travers ces pièces, pour certaines empreintes du Stylus Phantasticus, des passages proches de l’improvisation ; des ornementations fleuries comme vous l’entendrez chez Uccellini ou encore Biber ; des harmonies extravagantes, comme dans le recercar de Storace.

Parmi ces compositeurs, le très célèbre Vivaldi, nous surprend dans cette sonate issue d’un recueil de sonates conservées à Dresden. Il y développe un style inouï, aux sonorités rares chez Vivaldi faisant parfois écho aux musiques de l’est.

L’improvisation et la composition, pratiques complexes et importantes des musiciens d’autrefois, seront mises en lumière à travers un prélude improvisé et une messe brève sans parole composée par Louis-Avit Colombier.

Libre participation Entrée libre .

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert musique baroque Ensemble Praeludium Plouguerneau a été mis à jour le 2025-05-29 par OT PAYS DES ABERS