Concert musique baroque PLAISANCE Plaisance

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Aux côtés du contre-ténor Luan Góes et de son ensemble Les Furiosi Galantes, Ève Ruggieri vous invite à une immersion unique dans les passions extrêmes du baroque italien.

Une seule date, une seule rencontre avec ce programme d’exception, où se côtoient tempêtes instrumentales et soupirs amoureux, fureurs sacrées et silences suspendus.

Pensé comme un voyage à travers la teoria degli affetti, Tempesta e Sospiri redonne vie à un répertoire d’une puissance émotionnelle rare. À la fois chef et interprète, Luan Góes incarne cette dramaturgie musicale avec intensité, soutenu par un ensemble au jeu expressif et engagé.

Ève Ruggieri, grande voix de la culture musicale, accompagne cette soirée de sa présence élégante et inspirée, tissant le fil d’un récit sensible entre les œuvres.

Ce concert ne sera donné qu’une seule fois une opportunité unique pour les spectateurs de la région de découvrir un projet musical rare, habité, et de rencontrer des artistes au sommet de leur art.

PLAISANCE Eglise Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 31 64 bertrand.lazerme@gmail.com

English :

Alongside countertenor Luan Góes and his ensemble Les Furiosi Galantes, Ève Ruggieri invites you to a unique immersion in the extreme passions of the Italian Baroque.

A single date, a single encounter with this exceptional program, where instrumental storms and amorous sighs, sacred fury and suspended silence meet.

Conceived as a journey through the teoria degli affetti, Tempesta e Sospiri breathes new life into a repertoire of rare emotional power. Both conductor and performer, Luan Góes embodies this musical dramaturgy with intensity, supported by an expressive and committed ensemble.

Ève Ruggieri, a great voice of musical culture, accompanies this evening with her elegant and inspired presence, weaving a sensitive narrative between the works.

This is a one-off concert: a unique opportunity for local audiences to discover a rare, intimate musical project, and to meet artists at the peak of their powers.

German :

An der Seite des Countertenors Luan Góes und seines Ensembles Les Furiosi Galantes lädt Ève Ruggieri Sie zu einem einzigartigen Eintauchen in die extremen Leidenschaften des italienischen Barocks ein.

Ein einziges Datum, eine einzige Begegnung mit diesem außergewöhnlichen Programm, in dem instrumentale Stürme und Liebesseufzer, heiliger Zorn und schwebende Stille aufeinandertreffen.

Tempesta e Sospiri ist als eine Reise durch die Teoria degli affetti konzipiert und erweckt ein Repertoire von seltener emotionaler Kraft zum Leben. Luan Góes, der sowohl Dirigent als auch Interpret ist, verkörpert diese musikalische Dramaturgie mit großer Intensität, unterstützt von einem ausdrucksstarken und engagierten Ensemble.

Ève Ruggieri, eine große Stimme der Musikkultur, begleitet diesen Abend mit ihrer eleganten und inspirierten Präsenz und spinnt den Faden einer einfühlsamen Erzählung zwischen den Werken.

Dieses Konzert wird nur ein einziges Mal aufgeführt: eine einzigartige Gelegenheit für die Zuschauer in der Region, ein seltenes, bewohntes Musikprojekt zu entdecken und Künstler auf dem Höhepunkt ihrer Kunst zu treffen.

Italiano :

Insieme al controtenore Luan Góes e al suo ensemble Les Furiosi Galantes, Ève Ruggieri vi invita a un’immersione unica nelle passioni estreme del Barocco italiano.

Un unico appuntamento, un unico incontro con questo programma eccezionale, dove si incontrano tempeste strumentali e sospiri amorosi, furia sacra e silenzio sospeso.

Concepito come un viaggio attraverso la teoria degli affetti, Tempesta e Sospiri infonde nuova vita a un repertorio di rara potenza emotiva. Direttore e interprete, Luan Góes incarna questa drammaturgia musicale con intensità, sostenuto da un ensemble espressivo e impegnato.

Ève Ruggieri, grande voce della cultura musicale, accompagna questa serata con la sua presenza elegante e ispirata, tessendo una narrazione sensibile tra le opere.

Si tratta di un concerto unico, un’occasione irripetibile per il pubblico della regione di scoprire un progetto musicale raro e personalissimo e di incontrare artisti all’apice delle loro capacità.

Espanol :

Junto al contratenor Luan Góes y su conjunto Les Furiosi Galantes, Ève Ruggieri le invita a una inmersión única en las pasiones extremas del barroco italiano.

Una única cita, un único encuentro con este programa excepcional, donde se dan cita las tormentas instrumentales y los suspiros amorosos, la furia sagrada y el silencio suspendido.

Concebido como un viaje a través de la teoria degli affetti, Tempesta e Sospiri insufla nueva vida a un repertorio de rara potencia emocional. Luan Góes, director e intérprete, encarna con intensidad esta dramaturgia musical, apoyado por un conjunto expresivo y comprometido.

Ève Ruggieri, gran voz de la cultura musical, acompaña esta velada con su presencia elegante e inspirada, tejiendo una sensible narración entre las obras.

Se trata de un concierto único, una ocasión única para el público de la región de descubrir un proyecto musical raro y muy personal, y de encontrarse con artistas en la cima de sus facultades.

