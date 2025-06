Concert Musique Céleste chant et orgue à Vire Normandie Vire Normandie 12 juillet 2025 20:30

Calvados

Concert Musique Céleste chant et orgue à Vire Normandie Eglise Notre Dame Vire Normandie Calvados

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Un concert de musique céleste chant et orgue aura lieu à l’Eglise Notre Dame, avec au programme du Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Gounod, fleury et chant Grégorien par Victoire de Céleyran (soprano) et Vladimir Saakian, organiste. Entrée libre, participation conseillée.

Eglise Notre Dame

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 63 71 65 12

English : Concert Musique Céleste chant et orgue à Vire Normandie

A concert of celestial music, chant and organ, will take place at the Eglise Notre Dame, with a program featuring Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Gounod, Fleury and Gregorian chant by Victoire de Céleyran (soprano) and Vladimir Saakian, organist. Free admission, participation recommended.

German : Concert Musique Céleste chant et orgue à Vire Normandie

Ein Konzert mit himmlischer Musik, Gesang und Orgel findet in der Kirche Notre Dame statt. Auf dem Programm stehen Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Gounod, Fleury und gregorianische Gesänge von Victoire de Céleyran (Sopran) und Vladimir Saakian, Organist. Freier Eintritt, Teilnahme empfohlen.

Italiano :

Nella Chiesa di Notre Dame si terrà un concerto di musica celeste, canto e organo, con Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Gounod, Fleury e canto gregoriano di Victoire de Céleyran (soprano) e Vladimir Saakian, organista. Ingresso libero, partecipazione consigliata.

Espanol :

En la iglesia de Notre Dame tendrá lugar un concierto de música celestial, canto y órgano, con Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Gounod, Fleury y canto gregoriano a cargo de Victoire de Céleyran (soprano) y Vladimir Saakian, organista. Entrada gratuita, se recomienda asistir.

