Concert Musique celtique écossaise et française Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Concert Musique celtique écossaise et française Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle vendredi 17 octobre 2025.

Concert Musique celtique écossaise et française

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Par le groupe Carentona.

4 musiciens des deux Charentes composent Carentona et nous proposent une musique aux sonorités acoustiques avec un programme allant des bals de danses traditionnelles écossaises (ceilidhs) aux reprises de variété celtique pop.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Concert Musique celtique écossaise et française

By the group Carentona.

carentona is made up of 4 musicians from the Charente and Charente regions of France. Their acoustic-sounding music ranges from traditional Scottish dance balls (ceilidhs) to covers of Celtic pop.

German : Konzert Musique celtique écossaise et française

Von der Gruppe Carentona.

4 Musiker aus den beiden Charentes bilden Carentona und präsentieren uns eine Musik mit akustischen Klängen und einem Programm, das von traditionellen schottischen Tanzbällen (Ceilidhs) bis zu Coverversionen keltischer Pop-Varietäten reicht.

Italiano :

Del gruppo Carentona.

il gruppo Carentona, composto da 4 musicisti della Charente e della Charente, propone una musica acustica che spazia dai balli tradizionali scozzesi (ceilidhs) alle cover del pop celtico.

Espanol : Concierto Musique celtique écossaise et française

Por el grupo Carentona.

carentona está formado por 4 músicos de las regiones francesas de Charente y Charente. Su música de sonido acústico abarca desde bailes tradicionales escoceses (ceilidhs) hasta versiones de pop celta.

L’événement Concert Musique celtique écossaise et française La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme