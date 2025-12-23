Concert musique celtique, Montargis
Concert musique celtique, Montargis samedi 17 janvier 2026.
Concert musique celtique
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert musique celtique
Maltavern vous invite à bord pour partir à la rencontre de l’Irlande et de la Bretagne et partout où il y a un port. Sur notre bateau, il vous faudra danser la Jig, l’Andro, le Reel et chanter avec nous de rudes Chants de Marins. 15 .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celtic music concert
L’événement Concert musique celtique Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS