Concert musique celtique, Montargis

Concert musique celtique

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Maltavern vous invite à bord pour partir à la rencontre de l’Irlande et de la Bretagne et partout où il y a un port. Sur notre bateau, il vous faudra danser la Jig, l’Andro, le Reel et chanter avec nous de rudes Chants de Marins. 15 .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Celtic music concert

