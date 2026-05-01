Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet

Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet

Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Rue du Chanoine Fox

Ville : 02000 Royaucourt-et-Chailvet

Département : Aisne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 20 Tarif de base plein tarif

Royaucourt-et-Chailvet

Concert Musique Classique à Royaucourt

Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que
Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de
Boismortier.

Participation au frais:
Adulte: 10euros
-18: Gratuit
Tarif de soutien 20euros

Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que
Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de
Boismortier.

Participation au frais:
Adulte: 10euros
-18: Gratuit
Tarif de soutien 20euros

Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com   .

Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France   contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Friday May 29, 2026 for a Classical Music Concert starting at 8:30pm at L’Eglise Saint-Julien in Royaucourt.

On the program, a unique moment with the participation of Mr Menuge and
Mr Jacquet to perform pieces by Bach, Buxtehude, Chedeville and de Boismortier
Boismortier.

Participation at cost:
Adult: 10euros
-18: Free
Support fee: 20euros

Information: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

L’événement Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur de Picard

À voir aussi à Royaucourt-et-Chailvet (Aisne)