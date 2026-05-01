Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet
Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet vendredi 29 mai 2026.
Royaucourt-et-Chailvet
Concert Musique Classique à Royaucourt
Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.
Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que
Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de
Boismortier.
Participation au frais:
Adulte: 10euros
-18: Gratuit
Tarif de soutien 20euros
Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.
Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que
Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de
Boismortier.
Participation au frais:
Adulte: 10euros
-18: Gratuit
Tarif de soutien 20euros
Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com .
Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
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English :
Join us on Friday May 29, 2026 for a Classical Music Concert starting at 8:30pm at L’Eglise Saint-Julien in Royaucourt.
On the program, a unique moment with the participation of Mr Menuge and
Mr Jacquet to perform pieces by Bach, Buxtehude, Chedeville and de Boismortier
Boismortier.
Participation at cost:
Adult: 10euros
-18: Free
Support fee: 20euros
Information: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
L’événement Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur de Picard