Royaucourt-et-Chailvet

Concert Musique Classique à Royaucourt

Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que

Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de

Boismortier.

Participation au frais:

Adulte: 10euros

-18: Gratuit

Tarif de soutien 20euros

Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Rendez-vous le Vendredi 29 Mai 2026 pour un Concert de Musique Classique à partir de 20h30 à L’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme, un moment unique avec la participation de Mr Menuge ainsi que

Mr Jacquet pour vous interpréter les morceaux de Bach, Buxtehude, Chedeville et de

Boismortier.

Participation au frais:

Adulte: 10euros

-18: Gratuit

Tarif de soutien 20euros

Informations: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com .

Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

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English :

Join us on Friday May 29, 2026 for a Classical Music Concert starting at 8:30pm at L’Eglise Saint-Julien in Royaucourt.

On the program, a unique moment with the participation of Mr Menuge and

Mr Jacquet to perform pieces by Bach, Buxtehude, Chedeville and de Boismortier

Boismortier.

Participation at cost:

Adult: 10euros

-18: Free

Support fee: 20euros

Information: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

L’événement Concert Musique Classique à Royaucourt Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur de Picard