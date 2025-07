CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE Auroux

Concert de guitare classique avec Santiago Becerra Màlaga et Sébastien Canard-Volland avec un répertoire Bach, Ourkouzounov, Villa-Lobos…

Entrée libre, participation au chapeau.

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17

English :

Classical guitar concert with Santiago Becerra Màlaga and Sébastien Canard-Volland, featuring Bach, Ourkouzounov, Villa-Lobos…

Free admission, participation by hat.

German :

Klassisches Gitarrenkonzert mit Santiago Becerra Màlaga und Sébastien Canard-Volland mit einem Repertoire von Bach, Ourkouzounov, Villa-Lobos…

Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Concerto di chitarra classica con Santiago Becerra Màlaga e Sébastien Canard-Volland con repertorio di Bach, Ourkouzounov, Villa-Lobos…

Ingresso libero, partecipazione a cappello.

Espanol :

Concierto de guitarra clásica con Santiago Becerra Màlaga y Sébastien Canard-Volland con repertorio de Bach, Ourkouzounov, Villa-Lobos…

Entrada gratuita, participación por gorro.

