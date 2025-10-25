Concert Musique Classique Début XXe Duo violon piano Salle Lein Roc’h Kergrist-Moëlou

Concert Musique Classique Début XXe Duo violon piano

Salle Lein Roc'h Rue de l'École Kergrist-Moëlou Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-25 20:30:00

2025-10-25

Dans le cadre du festival Klasik

Musique française du début XXe, duo violon/piano

Youenn Lorec (violon) et Romain Fonder (piano).

Le duo rend hommage à de belles pièces de Debussy, Satie et Ravel.

Les deux musiciens oscillent entre solo et forme sonate pour ce programme qui se veut tour à tour intimiste, humoristique et chaleureux.

Org. Klasik .

Salle Lein Roc’h Rue de l’École Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

