Concert Musique Classique Début XXe Duo violon piano Salle Lein Roc’h Kergrist-Moëlou

Concert Musique Classique Début XXe Duo violon piano
Salle Lein Roc’h Rue de l’École Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Dans le cadre du festival Klasik
Musique française du début XXe, duo violon/piano
Youenn Lorec (violon) et Romain Fonder (piano).
Le duo rend hommage à de belles pièces de Debussy, Satie et Ravel.
Les deux musiciens oscillent entre solo et forme sonate pour ce programme qui se veut tour à tour intimiste, humoristique et chaleureux.
Org. Klasik .
Salle Lein Roc’h Rue de l’École Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
