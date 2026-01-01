Concert Musique Classique et Publicités Ciné Roch Guémené-sur-Scorff
Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan
Début : 2026-01-23 18:45:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Le département de Musique Classique de l’école de musique vous donne rendez-vous sur le thème de la Musique classique dans la publicité, au Ciné Roch à Guémené Sur Scorff. .
