Concert Musique Classique et Publicités Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

Concert Musique Classique et Publicités

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:45:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Le département de Musique Classique de l’école de musique vous donne rendez-vous sur le thème de la Musique classique dans la publicité, au Ciné Roch à Guémené Sur Scorff. .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

