Concert Musique classique et variétés Orchestre Symphonia et Chœur du Lary Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Concert Musique classique et variétés Orchestre Symphonia et Chœur du Lary

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Dans le cadre du festival local NUITS D’ICI une saison culturelle pour célébrer les talents locaux !

Pour cette date c’est l’association Orchestre Symphonia de Pons et le Chœur du Lary qui est à l’honneur.

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the local festival NUITS D?ICI: a cultural season celebrating local talent!

For this date, the Orchestre Symphonia de Pons association and the Ch?ur du Lary are in the spotlight.

L’événement Concert Musique classique et variétés Orchestre Symphonia et Chœur du Lary Jonzac a été mis à jour le 2026-01-06 par CDC de Haute Saintonge