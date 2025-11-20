Concert Musique classique indienne L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Concert Musique classique indienne L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson jeudi 20 novembre 2025.
Concert Musique classique indienne
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:00:00
2025-11-20
L’Agora de PAMbio vous propose un concert inédit de musique classique indienne !
Avec Abhirup Roy (Tabla) et Deepsankar Bhattacharjee (sitar)
Infos et réservations au 06 84 16 76 89 ou à bhairavi@neuf.fr
Rétribution au châpeau sur placeTout public
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 16 76 89 agora@pambio.fr
English :
PAMbio’s Agora presents a unique concert of Indian classical music!
With Abhirup Roy (Tabla) and Deepsankar Bhattacharjee (sitar)
Information and reservations: 06 84 16 76 89 or bhairavi@neuf.fr
Gratuities on site
German :
Die Agora von PAMbio bietet Ihnen ein unveröffentlichtes Konzert mit klassischer indischer Musik!
Mit Abhirup Roy (Tabla) und Deepsankar Bhattacharjee (Sitar)
Infos und Reservierungen unter 06 84 16 76 89 oder bhairavi@neuf.fr
Verpflegung vor Ort
Italiano :
L’Agorà di PAMbio presenta un concerto unico di musica classica indiana!
Con Abhirup Roy (Tabla) e Deepsankar Bhattacharjee (sitar)
Informazioni e prenotazioni allo 06 84 16 76 89 o bhairavi@neuf.fr
Pagamento a cappello in loco
Espanol :
El Ágora de PAMbio presenta un concierto único de música clásica india
Con Abhirup Roy (tabla) y Deepsankar Bhattacharjee (sitar)
Información y reservas en el 06 84 16 76 89 o en bhairavi@neuf.fr
Pago con sombrero in situ
