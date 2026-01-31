Concert musique classique LES PLANÈTES La Mals Théâtre de Sochaux Sochaux

Concert musique classique LES PLANÈTES

La Mals Théâtre de Sochaux 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les Planètes Concert de musique classique présenté par MA Scène Nationale de Montbéliard.

Une soirée pour célébrer la nuit, le cosmos et les émotions que fait naître l’obscurité. Deux œuvres intenses du XXe siècle se répondent les lieder d’Alma Mahler, entre nostalgie et renouveau, et la grande fresque symphonique de Gustav Holst, inspirée par le caractère astrologique des corps célestes.

Programme

Alma Mahler Die Stille Stadt, Licht in der Nacht, Waldseligkeit, Bei dir ist es traut

Œuvre mystère

Gustav Holst Les Planètes .

La Mals Théâtre de Sochaux 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert musique classique LES PLANÈTES

L’événement Concert musique classique LES PLANÈTES Sochaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD