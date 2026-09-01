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AGENDA · Manthes

Concert musique classique Manthes

dimanche 27 septembre 2026 · Manthes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Église de Manthes
Ville
26210 Manthes
Département
Drôme
Tarif

Manthes

Concert musique classique

Église de Manthes Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Concert de musique classique avec la célèbre soprano Aurélie Jarjaye accompagnée par la pianiste Catherine Sternis.
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Église de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@prieure-manthes.ff

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English :

Classical music concert featuring the renowned soprano Aurélie Jarjaye, accompanied by pianist Catherine Sternis.

L’événement Concert musique classique Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche