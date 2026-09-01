Concert musique classique Manthes
dimanche 27 septembre 2026 · Manthes
Informations pratiques
Manthes
Concert musique classique
Église de Manthes Manthes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Concert de musique classique avec la célèbre soprano Aurélie Jarjaye accompagnée par la pianiste Catherine Sternis.
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Église de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@prieure-manthes.ff
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English :
Classical music concert featuring the renowned soprano Aurélie Jarjaye, accompanied by pianist Catherine Sternis.
L’événement Concert musique classique Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche