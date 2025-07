Concert musique classique | Poétique herbier Liorac-sur-Louyre

Concert musique classique | Poétique herbier Liorac-sur-Louyre jeudi 7 août 2025.

Concert musique classique | Poétique herbier

Domaine de la Rocque Liorac-sur-Louyre Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Khrystyna Sarksyan à la flûte et Orlando Bass au piano. Deux musiciens qui aiment mélanger les genres et passer d’une musique romantique à une musique plus contemporaine tout en restant cet été dans une démarche poétique et lyrique pleine de charme.

Nous irons de Schubert à Francis Poulenc avec des œuvres également d’Olivier Messiaen, Orlando Bass et Debussy

Venez écouter leur « poétique herbier » plein d’émotion. .

Domaine de la Rocque Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 45 39 10 contact@domainedelarocque.com

English : Concert musique classique | Poétique herbier

German : Concert musique classique | Poétique herbier

Italiano :

Espanol : Concert musique classique | Poétique herbier

L’événement Concert musique classique | Poétique herbier Liorac-sur-Louyre a été mis à jour le 2025-07-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides