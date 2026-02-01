Concert musique classique rue de l’Orangerie Soubise
Concert musique classique rue de l’Orangerie Soubise samedi 28 février 2026.
Concert musique classique
rue de l’Orangerie Salle des fêtes Soubise Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Concert caritatif au profit de l’association Planète IDÉAL aide aux Intouchables de Marakanam Inde
.
rue de l’Orangerie Salle des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Classical music concert
Charity concert in aid of the charity Planète IDÉAL, helping the untouchables of Marakanam, India
L’événement Concert musique classique Soubise a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan