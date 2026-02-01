Concert musique classique rue de l’Orangerie Soubise

Concert musique classique

rue de l’Orangerie Salle des fêtes Soubise Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-28 16:00:00

Concert caritatif au profit de l’association Planète IDÉAL aide aux Intouchables de Marakanam Inde

English : Classical music concert

Charity concert in aid of the charity Planète IDÉAL, helping the untouchables of Marakanam, India

