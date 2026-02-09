Concert Musique cubaine Conservatoire Tyndo Thouars

Concert Musique cubaine

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Assistez à un concert exceptionnel avec la talentueuse Janie Quiñones Valdés, musicienne et professeure cubaine de guitare et Tres cubain. Elle vous fera voyager au cœur de la musique cubaine, à travers ses racines, ses métissages et ses voix multiples. Ce concert se veut aussi un espace de parole et de réflexion. À l’occasion de la semaine des droits des femmes, la place des femmes dans la société cubaine et dans la musique, leurs luttes et leurs avancées, seront des sujets forts d’échanges. .

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 conservatoire@thouars-communaute.fr

English : Concert Musique cubaine

Attend an exceptional concert with the talented Janie Quiñones Valdés, Cuban musician and teacher of guitar and Tres Cubains. She’ll take you on a journey to the heart of Cuban music, through its roots, crossbreeding and multiple voices.

