Concert Musique de Chambre #2

Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert de musique de chambre invitant à la rencontre des timbres et des sensibilités. Les classes de piano rejoignent les vents et les cordes afin de créer des instants de complicité musicale. .

Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert Musique de Chambre #2

L’événement Concert Musique de Chambre #2 Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III