Concert Musique de Chambre #2 Paray-le-Monial
Concert Musique de Chambre #2 Paray-le-Monial samedi 25 avril 2026.
Concert Musique de Chambre #2
Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de musique de chambre invitant à la rencontre des timbres et des sensibilités. Les classes de piano rejoignent les vents et les cordes afin de créer des instants de complicité musicale. .
Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Musique de Chambre #2
L’événement Concert Musique de Chambre #2 Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III