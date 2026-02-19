Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS jeudi 12 mars 2026.

Dans le cadre des « Jeudis de l’Agora », le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à retrouver nos professeurs en concert de Musique de Chambre à la Mairie du 5e (Entrée par la rue Clotaire).

Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant
Marta Power – Harpe
Évelina Borbei – Piano

Programme

Hommage à Bizet – Programme – ; Crédits : CMA

« Hommage à Bizet » avec Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant, Marta Power – Harpe, Évelina Borbei – Piano.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-12T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


Afficher la carte du lieu Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire