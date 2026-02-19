Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS
Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS jeudi 12 mars 2026.
Dans le cadre des « Jeudis de l’Agora », le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à retrouver nos professeurs en concert de Musique de Chambre à la Mairie du 5e (Entrée par la rue Clotaire).
Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant
Marta Power – Harpe
Évelina Borbei – Piano
Programme
« Hommage à Bizet » avec Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant, Marta Power – Harpe, Évelina Borbei – Piano.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-12T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:00:00+02:00
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire