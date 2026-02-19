Concert Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

Dans le cadre des « Jeudis de l’Agora », le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à retrouver nos professeurs en concert de Musique de Chambre à la Mairie du 5e (Entrée par la rue Clotaire).

Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant

Marta Power – Harpe

Évelina Borbei – Piano

Programme

Hommage à Bizet – Programme – ; Crédits : CMA

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



