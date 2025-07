Concert Musique de chambre Melle

Concert Musique de chambre Melle dimanche 10 août 2025.

Concert Musique de chambre

Place Saint-Savinien Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

CONCERTS ORGANISÉS PAR LA COOPÉRATION CULTURELLE EN MELLOIS EN PARTENARIAT AVEC LES SOIRÉES LYRIQUES DE SANXAY

Dimanche 10 août | 17h

Eglise Saint-Savinien

CONCERT

Musique de chambre en duo, trio ou quatuor de violons dans le cadre des Soirées lyriques de Sanxay

Avec Elina Kuperman, Ielena Eskin, Mattia Sanguinetti et Eve-Laure Benoît.

Les musiciens participent aux représentations de l’opéra Nabucco de Verdi les 9, 11 et 13 août au théâtre antique de Sanxay et viennent nous réjouir pour un concert gratuit dans le cadre des Soirées lyriques en itinérance de Sanxay. .

Place Saint-Savinien Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

