Vendredi 21 novembre 2025, 19h30 > 20h45 |

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.

Au programme :

Duo piano – chant

Lied de Schubert – Die junge Nonne

Mélodie de Alfred Bachelet – Chère nuit

Mélodie de Rachmaninoff – Eaux printanières

Trio violon-violoncelle – piano

M. Glinka – Drei russische Lieder

Trois chansons russes

M. Bonis : Suite Orientale, op 48, 2e mouvement : II . Danse d’Almées

EMT (Ensemble musical Tantely) :

Satie – La première gymnopédie

Ravel : extraits de « Ma mère l’oye » (Pavane et Laideronnette)

Franck – Andante quietoso

Massenet – Méditation de Thaïs

Poulenc – Embarquement pour Cythère

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin