Concert | Musique de chambre par le Centre ProQuartet Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 21 novembre 2025.
Vendredi 21 novembre 2025, 19h30 > 20h45 |
Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.
Au programme :
Duo piano – chant
- Lied de Schubert – Die junge Nonne
- Mélodie de Alfred Bachelet – Chère nuit
- Mélodie de Rachmaninoff – Eaux printanières
Trio violon-violoncelle – piano
- M. Glinka – Drei russische Lieder
- Trois chansons russes
- M. Bonis : Suite Orientale, op 48, 2e mouvement : II . Danse d’Almées
EMT (Ensemble musical Tantely) :
- Satie – La première gymnopédie
- Ravel : extraits de « Ma mère l’oye » (Pavane et Laideronnette)
- Franck – Andante quietoso
- Massenet – Méditation de Thaïs
- Poulenc – Embarquement pour Cythère
Tout public
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Le vendredi 21 novembre 2025
de 19h30 à 20h45
gratuit Tout public.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin