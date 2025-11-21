Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert | Musique de chambre par le Centre ProQuartet Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 21 novembre 2025.

Vendredi 21 novembre 2025, 19h30 > 20h45 |

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.

Au programme :

Duo piano – chant

  • Lied de Schubert – Die junge Nonne
  • Mélodie de Alfred Bachelet – Chère nuit
  • Mélodie de Rachmaninoff – Eaux printanières

Trio violon-violoncelle – piano

  • M. Glinka – Drei russische Lieder
  • Trois chansons russes
  • M. Bonis : Suite Orientale, op 48, 2e mouvement : II . Danse d’Almées

EMT (Ensemble musical Tantely) :

  • Satie – La première gymnopédie
  • Ravel : extraits de « Ma mère l’oye » (Pavane et Laideronnette)
  • Franck – Andante quietoso
  • Massenet – Méditation de Thaïs
  • Poulenc – Embarquement pour Cythère

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin