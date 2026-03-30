Concert | Musique de chambre par le Centre ProQuartet Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Concert | Musique de chambre par le Centre ProQuartet Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Concert | Musique de chambre par le Centre ProQuartet Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 17 avril 2026.

Vendredi 17 avril 2026, 19h30 > 20h45 |

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.

Au programme :

Spécial Quatuor à cordes :
Le Quatuor Erable 46
Choral de Bach
Quatuor américain de Dvořák, 1er
mouvement
Miniatures arméniennes de
Komitas
Le Quatuor 441
Webern : Langsamer Satz
Haydn : Quatuor Op. 77 n° 1

Durée : 1h15

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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