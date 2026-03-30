Vendredi 17 avril 2026, 19h30 > 20h45 |

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.

Au programme :

Spécial Quatuor à cordes :

Le Quatuor Erable 46

Choral de Bach

Quatuor américain de Dvořák, 1er

mouvement

Miniatures arméniennes de

Komitas

Le Quatuor 441

Webern : Langsamer Satz

Haydn : Quatuor Op. 77 n° 1

Durée : 1h15

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Une représentation du Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h45

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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