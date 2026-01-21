Concert Musique de Chambre Villa Carmélie Saint-Brieuc
Concert Musique de Chambre Villa Carmélie Saint-Brieuc vendredi 3 avril 2026.
Concert Musique de Chambre
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-04 15:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
Concert par les grands élèves du conservatoire pour la validation de leur Unité de Valeur. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Musique de Chambre Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme