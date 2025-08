Concert musique de Chambre Château de la Flocellière Sèvremont

Concert musique de Chambre Château de la Flocellière Sèvremont samedi 9 août 2025.

Concert musique de Chambre

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Le festival Shkolnikova Academy revient au Château de La Flocellière cette année avec de nombreux concerts !

Le 9 août marque le 50e anniversaire de la mort de Dimitri Chostakovitch. Pour commémorer cet événement, Dmitry Sitkovetsky et la faculté de l’Académie Shkolnikova présenteront le Quintette pour piano de Chostakovitch, précédé du Quatuor pour piano de Mahler. .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91 shkolnikovaacademy@gmail.com

English :

The Shkolnikova Academy festival returns to the Château de La Flocellière this year with a host of concerts!

German :

Das Festival Shkolnikova Academy kehrt dieses Jahr mit zahlreichen Konzerten ins Château de La Flocellière zurück!

Italiano :

Il festival dell’Accademia Shkolnikova torna quest’anno al Castello di La Flocellière con una serie di concerti!

Espanol :

El festival de la Academia Shkolnikova regresa este año al castillo de La Flocellière con numerosos conciertos

L’événement Concert musique de Chambre Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges