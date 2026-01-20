Concert Musique de l’École Jean-Nicolas Salle de Robien Saint-Brieuc

Concert Musique de l’École Jean-Nicolas

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Cheffe de choeur Stéphanie Egret .

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Musique de l’École Jean-Nicolas Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme