Concert musique de Paris, musique de scène à la française Cinéma Maule-Baïtha Mauléon-Licharre dimanche 23 novembre 2025.

Cinéma Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’Orchestre du Pays basque revient à Mauléon.

Plusieurs compositeurs français seront mis à l’honneur lors de cette soirée. La musique française entretiens des rapports étroits avec la scène et le ballet. Le programme qui vous sera présenté illustre ces liens privilégiés « prélude à l’après-midi d’un faune » de Claude Debussy, « les aventures de Mercure » d’Érik Satie, « divertissement » de Jacques Ibert et « sept chansons populaires espagnoles » de Manuel de Falla, présentés ici dans une toute nouvelle orchestration de Joël Mérah. Les billets sont en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme Pays Basque ou en ligne. .

