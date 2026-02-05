Concert Musique des Andes Église Saint Thomas Châteauneuf-sur-Isère
Concert Musique des Andes Église Saint Thomas Châteauneuf-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Concert Musique des Andes
Église Saint Thomas 15 Rue de la Sablé Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-25 20:30:00
Le club des candidats centenaires châteauneuvois organise un concert Musique des Andes avec le groupe Intiwatana. Venez nombreux !
Église Saint Thomas 15 Rue de la Sablé Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 06 14 75
English :
The Club des candidats centenaires châteauneuvois is organizing a Musique des Andes concert with the group Intiwatana. Come one, come all!
