Concert Musique des Andes Église Saint Thomas Châteauneuf-sur-Isère

Concert Musique des Andes

Église Saint Thomas 15 Rue de la Sablé Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le club des candidats centenaires châteauneuvois organise un concert Musique des Andes avec le groupe Intiwatana. Venez nombreux !

.

Église Saint Thomas 15 Rue de la Sablé Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 06 14 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club des candidats centenaires châteauneuvois is organizing a Musique des Andes concert with the group Intiwatana. Come one, come all!

L’événement Concert Musique des Andes Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme