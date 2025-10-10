Concert musique du monde Tino Cébes Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Concert musique du monde Tino Cébes Au Charbon Courseulles-sur-Mer vendredi 10 octobre 2025.

Concert musique du monde Tino Cébes

Au Charbon 4 Rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Les quatre musiciens de Tino Cébes proposent de nous embarquer dans un voyage sonore unique, où la frontière entre acoustique et électronique s’efface. Guitare, harpe, kamanche et percussions dialoguent avec les machines pour créer une expérience immersive, entre trip hop planant, rythmes dub envoûtants et envolées épiques. .

Au Charbon 4 Rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com

English : Concert musique du monde Tino Cébes

The 4 musicians of Tino Cébes take us on a unique sonic journey, where the boundaries between acoustic and electronic become blurred

German : Concert musique du monde Tino Cébes

Die vier Musiker von Tino Cébes nehmen uns mit auf eine einzigartige Klangreise, auf der die Grenzen zwischen Akustik und Elektronik verschwimmen

Italiano :

I 4 musicisti di Tino Cébes ci accompagnano in un viaggio sonoro unico, dove i confini tra acustica ed elettronica si confondono

Espanol :

Los 4 músicos de Tino Cébes nos embarcan en un viaje sonoro único, donde las fronteras entre lo acústico y lo electrónico se difuminan

L’événement Concert musique du monde Tino Cébes Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-30 par Calvados Attractivité