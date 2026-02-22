Concert musique électronique Agents of Time Festival Tignes Unlimited

La Folie Douce Domaine skiable Tignes Val d’Isère Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

RDV au restaurant d’altitude La Folie Douce pour le premier concert du Festival Tignes Unlimited. Au programme concert d’Agents of Time, de 16:00 à 18:00.

.

La Folie Douce Domaine skiable Tignes Val d’Isère Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at La Folie Douce mountain restaurant for the first concert of the Tignes Unlimited Festival. On the program: concert by Agents of Time, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Concert musique électronique Agents of Time Festival Tignes Unlimited Tignes a été mis à jour le 2026-02-22 par Tignes Information