Concert musique électronique Agents of Time Festival Tignes Unlimited Tignes
La Folie Douce Domaine skiable Tignes Val d’Isère Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
RDV au restaurant d’altitude La Folie Douce pour le premier concert du Festival Tignes Unlimited. Au programme concert d’Agents of Time, de 16:00 à 18:00.
La Folie Douce Domaine skiable Tignes Val d’Isère Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40
English :
Meet at La Folie Douce mountain restaurant for the first concert of the Tignes Unlimited Festival. On the program: concert by Agents of Time, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Concert musique électronique Agents of Time Festival Tignes Unlimited Tignes a été mis à jour le 2026-02-22 par Tignes Information