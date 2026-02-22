Concert musique électronique Purple Disco Machine Festival Tignes Unlimited

Sommet de Tovière Domaine skiable Tignes Savoie

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : 2026-04-26

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00



2026-04-26

Soyez prêts pour Purple Disco Machine est un DJ et producteur allemand incontournable de la scène disco et house internationale.

.

Sommet de Tovière Domaine skiable Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40

English :

Get ready for Purple Disco Machine, a German DJ and producer who is a key figure on the international disco and house scene.

L’événement Concert musique électronique Purple Disco Machine Festival Tignes Unlimited Tignes a été mis à jour le 2026-02-22 par Tignes Information