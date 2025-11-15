CONCERT MUSIQUE EN PIXELS Balaruc-les-Bains

CONCERT MUSIQUE EN PIXELS

1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Concert Musique en pixels sous la direction artistique de Victor Bertrand.

Concert Musique en pixels sous la direction artistique de Victor Bertrand.Un concert dédié aux musiques de Jeux vidéos avec les Élèves du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée.Entrée libre. .

1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

English :

Musique en pixels concert under the artistic direction of Victor Bertrand.

German :

Konzert Musique en pixels unter der künstlerischen Leitung von Victor Bertrand.

Italiano :

Concert Musique en pixels sotto la direzione artistica di Victor Bertrand.

Espanol :

Concert Musique en pixels bajo la dirección artística de Victor Bertrand.

