Concert Musique en trois villages

Charleval Eure

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Les Amis de Lyons, le Forum des Arts et Second souffle, trois associations culturelles de l’Eure, s’unissent pour un premier festival de musique classique Musique en trois villages , offrant concerts et rencontres musicales à Muids, Lyons-La-Forêt et Charleval.

Quintette avec clarinette de Brahms, Quatuors de Debussy, Mozart, Beethoven, Bartok, …

Quatuor Varèse (Quatuor à cordes)

Lester Alexis Chio (Clarinettiste)

Tarif: 15 euros

Gratuit moins de 18 ans

Plus d’informations et réservations possible au 06 14 22 50 10 .

Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 14 22 50 10

