Concert Musique en trois villages Charleval

Concert Musique en trois villages Charleval dimanche 22 mars 2026.

Concert Musique en trois villages

Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Les Amis de Lyons, le Forum des Arts et Second souffle, trois associations culturelles de l’Eure, s’unissent pour un premier festival de musique classique Musique en trois villages , offrant concerts et rencontres musicales à Muids, Lyons-La-Forêt et Charleval.

Quintette avec clarinette de Brahms, Quatuors de Debussy, Mozart, Beethoven, Bartok, …

Artistes:
Quatuor Varèse (Quatuor à cordes)
Lester Alexis Chio (Clarinettiste)

Tarif: 15 euros
Gratuit moins de 18 ans

Plus d’informations et réservations possible au 06 14 22 50 10   .

Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 14 22 50 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Musique en trois villages

L’événement Concert Musique en trois villages Charleval a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle