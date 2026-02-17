Concert Musique en trois villages Charleval
Les Amis de Lyons, le Forum des Arts et Second souffle, trois associations culturelles de l’Eure, s’unissent pour un premier festival de musique classique Musique en trois villages , offrant concerts et rencontres musicales à Muids, Lyons-La-Forêt et Charleval.
Quintette avec clarinette de Brahms, Quatuors de Debussy, Mozart, Beethoven, Bartok, …
Artistes:
Quatuor Varèse (Quatuor à cordes)
Lester Alexis Chio (Clarinettiste)
Tarif: 15 euros
Gratuit moins de 18 ans
Plus d’informations et réservations possible au 06 14 22 50 10 .
Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 14 22 50 10
