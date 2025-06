Concert Musique Ensemble Vocalia Étroussat 28 juin 2025 18:00

Allier

Concert Musique Ensemble Vocalia Eglise Saint Georges Étroussat Allier

Venez vibrer au rythme de voix harmonieuses et laissez-vous transporter par un répertoire riche et varié. C’est une occasion unique de partager un moment de culture et de convivialité dans un cadre architectural splendide.

Eglise Saint Georges

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 70 67

English :

Come and vibrate to the rhythm of harmonious voices and let yourself be carried away by a rich and varied repertoire. It’s a unique opportunity to share a moment of culture and conviviality in a splendid architectural setting.

German :

Schwingen Sie im Rhythmus harmonischer Stimmen und lassen Sie sich von einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire mitreißen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, einen Moment der Kultur und Geselligkeit in einem herrlichen architektonischen Rahmen zu teilen.

Italiano :

Venite a vibrare al ritmo di voci armoniose e lasciatevi trasportare da un repertorio ricco e vario. È un’occasione unica per condividere un momento di cultura e convivialità in una splendida cornice architettonica.

Espanol :

Venga a vibrar al ritmo de voces armoniosas y déjese llevar por un repertorio rico y variado. Es una oportunidad única para compartir un momento de cultura y convivencia en un espléndido marco arquitectónico.

