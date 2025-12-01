Concert Musique et Danse Espace L.A.C Gérardmer

Concert Musique et Danse

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

Sous la direction de Pauline DUVAL. Avec la participation de la MCL, Et Vie Danses et les Beuquillons. Entrée libre.Tout public

Under the direction of Pauline DUVAL. With the participation of the MCL, Et Vie Danses and Les Beuquillons. Free admission.

