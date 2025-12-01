Concert Musique et Danse Espace L.A.C Gérardmer
Concert Musique et Danse Espace L.A.C Gérardmer dimanche 14 décembre 2025.
Concert Musique et Danse
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Sous la direction de Pauline DUVAL. Avec la participation de la MCL, Et Vie Danses et les Beuquillons. Entrée libre.Tout public
0 .
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est umg88400@gmail.com
English :
Under the direction of Pauline DUVAL. With the participation of the MCL, Et Vie Danses and Les Beuquillons. Free admission.
L’événement Concert Musique et Danse Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES