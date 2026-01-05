Concert Musique et Peinture Ancienne école Le Catelier
Ancienne école 45 rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
La Cour de Récré, café associatif, vous propose un concert musique et peinture dès 19h30 avec Xavier et Marius Milhou. .
Ancienne école 45 rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 58 20 lacourderecre.association@gmail.com
