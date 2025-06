Concert Musique et Poésie Salle Adolphe Boissaye Étretat 1 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Concert Musique et Poésie Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-01

2025-07-01

e Groupe Vocal Honegger, accompagné au piano par Laurent Lamy et dirigé par Jean Legoupil et Evangélina de Saint-Maurice, convie le public à un voyage sensible et inspiré, en compagnie des enfants des écoles d’Étretat.

De Jean de La Fontaine à Maurice Ravel, d’Arturo Vasquez à Carlos Guastavino, les voix se mêlent, les langues résonnent et les continents dialoguent autour de textes et de musiques portés par la poésie.

Un moment d’émotion partagée, où les compositeurs d’hier et d’aujourd’hui — Léon Benaros, Isaac Aizenberg, Juan Ferreyra Basso, Alberto Ginastera, Jean Legoupil — tissent des liens entre cultures, générations et imaginaires.

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

English : Concert Musique et Poésie

he Groupe Vocal Honegger, accompanied on piano by Laurent Lamy and directed by Jean Legoupil and Evangélina de Saint-Maurice, invites the public on a sensitive and inspired journey, in the company of children from the schools of Étretat.

From Jean de La Fontaine to Maurice Ravel, from Arturo Vasquez to Carlos Guastavino, voices mingle, languages resonate and continents converse around poetry-driven texts and music.

A moment of shared emotion, where composers past and present? Léon Benaros, Isaac Aizenberg, Juan Ferreyra Basso, Alberto Ginastera, Jean Legoupil? weave links between cultures, generations and imaginations.

German :

ie Groupe Vocal Honegger, am Klavier begleitet von Laurent Lamy und dirigiert von Jean Legoupil und Evangélina de Saint-Maurice, lädt das Publikum zu einer sensiblen und inspirierenden Reise mit den Kindern der Schulen von Étretat ein.

Von Jean de La Fontaine bis Maurice Ravel, von Arturo Vasquez bis Carlos Guastavino, die Stimmen vermischen sich, die Sprachen erklingen und die Kontinente treten in einen Dialog um die von der Poesie getragenen Texte und Musik.

Ein Moment geteilter Emotionen, in dem die Komponisten von gestern und heute ? Léon Benaros, Isaac Aizenberg, Juan Ferreyra Basso, Alberto Ginastera, Jean Legoupil? Verbindungen zwischen Kulturen, Generationen und Vorstellungswelten knüpfen.

Italiano :

l Groupe Vocal Honegger, accompagnato al pianoforte da Laurent Lamy e diretto da Jean Legoupil ed Evangélina de Saint-Maurice, invita il pubblico a un viaggio sensibile e ispirato, in compagnia dei bambini delle scuole di Étretat.

Da Jean de La Fontaine a Maurice Ravel, da Arturo Vasquez a Carlos Guastavino, le voci si mescolano, le lingue risuonano e i continenti dialogano intorno a testi e musiche carichi di poesia.

Un momento di emozione condivisa, in cui compositori del passato e del presente? Léon Benaros, Isaac Aizenberg, Juan Ferreyra Basso, Alberto Ginastera, Jean Legoupil? tessono legami tra culture, generazioni e immaginari.

Espanol :

l Groupe Vocal Honegger, acompañado al piano por Laurent Lamy y dirigido por Jean Legoupil y Evangélina de Saint-Maurice, invita al público a un viaje sensible e inspirado, en compañía de niños de las escuelas de Étretat.

De Jean de La Fontaine a Maurice Ravel, de Arturo Vásquez a Carlos Guastavino, las voces se mezclan, las lenguas resuenan y los continentes conversan en torno a textos y músicas cargados de poesía.

Un momento de emoción compartida, donde compositores de ayer y de hoy? Léon Benaros, Isaac Aizenberg, Juan Ferreyra Basso, Alberto Ginastera, Jean Legoupil… tejen lazos entre culturas, generaciones e imaginaciones.

