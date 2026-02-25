Concert Musique Francaise Chapelle Sainte Thérèse Ouistreham

Concert Musique Francaise

Chapelle Sainte Thérèse 2 Avenue de Trouville Ouistreham Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Deux jeunes musiciens, la violoniste Manëlle D’Oliveira et le pianiste Maréva Bécu vous conduiront jusqu’au Paris de la toute fin du XIXe siècle.

Deux jeunes musiciens, la violoniste Manëlle D’Oliveira et le pianiste Maréva Bécu vous conduiront jusqu’au Paris de la toute fin du XIXe siècle. Alors que Van Gogh peint sa Nuit étoilée, que les frères Lumière filment L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, et que Zola s’apprête à écrire J’accuse !, Paris fourmille d’ouvriers usés qui croisent dans les boulevards une bourgeoisie d’élites dont les épouses mécènent et invitent dans leurs salons les musiciens de l’époque.

Au programme, entre autres, la Méditation extraite de l’opéra Thaïs de Massenet, un chef d’œuvre du répertoire de musique classique. à ne surtout pas rater. .

Chapelle Sainte Thérèse 2 Avenue de Trouville Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 31 25 94 71 musiqueenecrin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two young musicians, violinist Manëlle D’Oliveira and pianist Maréva Bécu, will take you back to Paris at the very end of the 19th century.

L’événement Concert Musique Francaise Ouistreham a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Caen la Mer