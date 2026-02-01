Concert Musique Hindoustani Salle des fêtes Lanvallay

Concert Musique Hindoustani

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d'Armor

Tarif : – –

27 février 2026, 20h30

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Rupam Ghosh et Dylan Gully

Duo Violon/clarinette Musique Hindoustani

Musique sacrée, Inde du Nord Voyage en 5 raags

Nouvelle figure du violon classique de l'Inde du Nord, Rupam Ghosh, a débuté le violon à 9 ans et commencé à se produire dès l'âge de 14 ans. Rupam a été récompensé par l'Université de Calcutta en tant que jeune artiste en 1981-82. Ses années d'étudiant à l'Université Rabindra Bharati l'ont rapproché de musiciens renommés comme Smt. Shishirkona DharChowdhury, alors doyen de la Faculté des beaux-arts, et Ustad Dhyanesh Khan. Son parcours musical l'a rapproché de la légende vivante, le maestro Sarod de renommée mondiale, Ustad Amjad Ali Khan. De 1993 à ce jour, il a consacré toute son âme à Ustadjee, son gourou. Et actuellement, il est également sous la direction du Dr Pradip Kumar Chakraborty, l'un des disciples les plus anciens du Bharatratna Pandit Ravi Shankar. Ses performances ont été diffusées à plusieurs reprises sur All India Radio New Delhi et Doordarshan. Sa première performance à l'étranger a eu lieu au Royaume-Uni en 1997. Depuis lors, jusqu'à ce jour, il s'est produit régulièrement en Europe et aux États-Unis.

Passionné par les musiques traditionnelles et savantes de différentes régions du monde, Dylan Gully a fait de nombreux voyages pour s'immerger dans différentes traditions et étudier les musiques modales avec des maîtres. Il est resté 6 mois en Inde du Nord où il s'est initié à la musique Hindustani à travers l'étude du Raag Bimpalasi avec le violoniste Shivananda, lui-même de l'école de Pt. Sukdev Prasad Misra de Benares. Il étudie depuis plusieurs maîtres de la clarinette comme Pandit Ram Krishna ou Pt Narasimhulu Wadavatti mais reste attaché à explorer le jeu de violon d'Inde du Nord, notamment la transe du Jhala , typique à l'archet, qui prend sa pleine puissance avec le mariage violon clarinette. Il rencontre Rupam Gosh lors d'un concert improvisé qui marquera le début d'une nouvelle complicité et l'exploration de nouveaux raags. Les deux musiciens découvrent qu'ils partagent un langage commun. Leur programme en 5 raags est un voyage unique, mariage du violon et de la clarinette.

