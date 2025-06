Concert Musique in Nov’ Ensemble en Musique – Noves 17 juin 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Concert Musique in Nov’ Ensemble en Musique Mardi 17 juin 2025 à 20h. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 20:00:00

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-17

Concert de Musique in Nov’, Ensemble en Musique

Concert de Musique in Nov’, Ensemble en Musique

Orchestres et musiques actuelles .

Théâtre de Verdure

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert by Musique in Nov’, Ensemble en Musique

German :

Konzert von Musique in Nov’, Ensemble en Musique

Italiano :

Concerto di Musique in Nov’, Ensemble en Musique

Espanol :

Concierto de Musique en Nov’, Ensemble en Musique

L’événement Concert Musique in Nov’ Ensemble en Musique Noves a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence